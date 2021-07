Paolla Oliveira comenta em foto de Diogo Nogueira com o filho e reforça boatos de romance: Amores

19/07/2021 | 12:11



Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estariam vivendo um suposto romance. Mesmo que não tenham falado sobre o assunto publicamente, alguns indícios apontam que os dois estão em um affair.

Desta vez, a atriz comentou em uma foto que o filho de Diogo publicou no Instagram no último domingo, dia 18. Na imagem, pai e filho aparecem juntos, e o menino usou um emoji de câmera e marcou o perfil de Paolla, indicando que foi ela quem tirou a foto. Ele escreveu a seguinte legenda:

Te amo, shock. Ela me obrigou, cara kkkk.

A atriz, então comentou:

Amoress.

Já Diogo, escreveu:

Amor da vida. Meu danado!!!

Tímida

Na edição do Super Dança dos Famosos que aconteceu no último domingo, dia 18, Tiago Leifert afirmou que Paolla está com uma luz diferente e o comentário acabou deixando a atriz sem graça:

- Nossa Paolla, você está feliz, alegre, está com uma luz diferente.

- A falta de ar faz isso, respondeu a atriz, rindo.

- Hmmm, está até sem ar, brincou Tiago.

- Olha ele! Gente, estou chocada com você, Titi, rebateu a artista.

- Eu sou fofoqueiro, finalizou o apresentador.