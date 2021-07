DJ Ivis tem habeas corpus recusado e segue preso por tempo indeterminado

19/07/2021 | 12:10



Você provavelmente acompanhou que foram divulgados na última semana alguns vídeos de DJ Ivis agredindo Pamella Holanda. Após as acusações com provas, o músico foi preso na última quarta-feira, dia 14, no Ceará.

O assunto deu o que falar nas redes sociais após famosos se posicionarem contra o produtor musical e alguns até defenderem de certa forma Dj Ivis, sendo criticados pelos seguidores.

Agora, no entanto, segundo Leo Dias, do jornal Metrópoles, a Justiça acabou negando o pedido de habeas corpus que o músico pediu no último sábado, dia 17, e ele permanecerá preso por tempo indeterminado à disposição do Poder Judiciário. INclusive, o colunista ainda divulgou fotos do DJ bastante abatido dentro da cadeia e com os cabelos raspados.