Yasmin Brunet estaria grávida do primeiro filho com Gabriel Medina

19/07/2021 | 12:10



Parece que a grande insistência de Gabriel Medina e Yasmin Brunet para que a modelo acompanhasse o marido nas Olimpíadas pode ter um motivo inesperado: de acordo com a coluna Em Off, do jornalista Erlan Bastos, a loira estaria grávida do primeiro filho com o surfista!

A briga pública de Medina com o Comitê Olímpico do Brasil para levar a esposa como parte de seu staff deu o que falar ao longo das últimas semanas - mas, na madrugada do último domingo, dia 18, o surfista acabou embarcando para Tóquio sem a esposa.

De acordo com as informações da coluna, no entanto, toda essa insistência pela ida da modelo ao Japão não envolvia apenas sua atuação como parte da equipe do atleta: a intenção do casal seria anunciar a gravidez da modelo durante os Jogos Olímpicos, que se iniciam na próxima sexta-feira, dia 23!

Os boatos ficaram ainda mais fortes depois que, de acordo com o jornal Extra, Yasmin teria sugerido que há um motivo específico para a insistência em acompanhar o esposo, mas afirmou não poder revela

- O surfe é um esporte individual. Mas a razão para ele [Medina] querer me levar nós não podemos falar no momento. Daqui a pouco, as pessoas vão saber. Mas, sério, para ele, [a minha presença] seria muito importante. Mas graças a Deus o Andy King [treinador] está indo com ele e vai dar um suporte.

Representantes de Gabriel Medina, Yasmin Brunet e Luiza Brunet, mãe da modelo, ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Será que logo teremos um anúncio oficial?