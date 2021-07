Ex-segurança de Britney Spears revela que a cantora recebia coquetel de drogas uma vez por semana

19/07/2021 | 10:11



Mais uma revelação polêmica sobre a tutela de Britney Spears veio à tona! Segundo informações do jornal The Sun, o ex-segurança da cantora afirmou que ela recebia um coquetel de drogas uma vez por semana. Ele disse que todas as sextas-feiras uma mulher chegava para entregar o medicamento:

- Eu explicaria [para Britney] o que era tudo - três medicamentos antipsicóticos e pílulas anticoncepcionais. Ela deixava de ser sã e começava a falar sobre universos paralelos.

Fernando Flores também disse que o telefone da artista era monitorado e que ela nunca podia sair por conta própria. Além disso, quem visitava a mansão de Britney em Los Angeles tinha a mala checada. O ex-segurança também disse que o pai da artista, Jamie Spears, tinha controle sobre sua vida:

- Jamie ligava três ou quatro vezes por dia para saber o que estava acontecendo. Se ela queria algo, ela tinha que pedir a permissão dele. Ela passava os dias assistindo TV ou malhando. Quando estava para baixo, ela chorava ouvindo It's a Man?s World.

It's a Man?s World é uma música do cantor James Brown, que pode ser traduzida para português como É um Mundo de Homens.

Fernando Flores foi contratado como segurança de Britney em 2010, um ano depois de seu pai, Jamie, ser declarado tutor da filha.