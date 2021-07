Ana Maria Braga fala sobre a recuperação da Covid-19: -Sou a prova de que é importantíssimo se vacinar

19/07/2021 | 10:11



Ana Maria Braga está de volta! Após ficar afastada da TV por 14 dias enquanto se recuperava da Covid-19, a apresentadora voltou a apresentar o Mais Você nesta segunda-feira, dia 19, e claro falou sobre sua experiência com a doença. Demonstrando boa disposição, a comunicadora, de 72 anos de idade, ainda recebeu a médica Elnara Negri para esclarecer algumas dúvidas sobre o vírus.

- Depois de uma paradinha forçada, vou falar como é que ter Covid agora que tive a experiência na pele, disse ela minutos antes do início do programa.

Já no ao vivo, Ana comemorou a volta ao programa:

- Finalmente dia 19 de julho! Como é bom estar de volta! Eu cheguei e a casa, queria que vocês vissem, está toda enfeitada com essa ave linda, parece que ganhei uma cortina nova, de tisurus... é considerada a ave sagrada do Japão. Tem vários significados e o principal é a saúde! Quero falar desses dias que eu fiquei forçadamente fora. Quero agradecer desde já as flores, a amizade, o carinho das pessoas, de toda minha equipe, de toda a produção, da minha filha Mariana...

E completou:

- Eu queria agradecer as centenas de ligações e palavras carinhosas. Peço desculpas por não poder responder a todos. Fiquei um período quieta. Obrigada ao Fabricio e Thalita por terem cuidado dessa casa, que é nossa.

Ana Maria ainda comentou que tomou a vacina Coronavac e falou sobre a importância de se vacinar:

- Graças a eu ter tomado as duas doses da vacina, eu tive uma forma branda da doença. Mas foram dias de apreensão, pois esse vírus é traiçoeiro. (...) Essa Covid não foi por acaso. Eu sou a prova de que a vacina não impede que pegue Covid. Mas também sou a prova de que é importantíssimo se vacinar. Se eu não tivesse me vacinado...

E explicou como descobriu como foi contaminada:

- Duas vezes por semana a gente faz o teste, o PCR, todo mundo faz. É de praxe. Na segunda-feira fiz o exame e deu positivo. É um susto grande! É um vírus traiçoeiro, não sabe da onde ele vem. Eu não saio de casa, só veio para esse ambiente altamente controlado. Lavo as mãos, uso álcool gel. Eu eventualmente cruzei com alguém assintomático e não lavei a mão depois.

Ana também falou sobre os sintomas que apareceram:

- Não tive vontade de fazer nada. Eu perdi olfato, o paladar e graças a Deus está voltando, senão não poderia trabalhar. Mas tive muito mal-estar e medo, apesar de todos os cuidados que eu tive a oportunidade de ter.

Enquanto esteve afastada, Ana Maria Braga foi substituída pelos repórteres Fabrício Battaglini e Talitha Morete.