BoJ identifica contínua recuperação econômica, mas destaca riscos da Covid

19/07/2021 | 09:13



O Banco do Japão (BoJ) prevê que a economia do país asiático seguirá em recuperação, em meio ao abrandamento dos efeitos do coronavírus, à melhora nas condições externas e a medidas fiscais. A análise consta em relatório de perspectivas econômicas divulgadas pela autoridade monetária nesta segunda-feira. No documento, contudo, o BoJ define o balanço de riscos como enviesado para o negativo, devido ao impacto da covid-19, embora esteja mais equilibrado que em períodos anteriores.

Segundo a instituição, o cenário assume que as expectativas de famílias e empresas não declinarão substancialmente e que a estabilidade do sistema financeiro será mantida.

"No entanto, essas premissas envolvem grandes incertezas", pondera. O BoJ projeta ainda que a inflação japonesa ficará estagnada este ano, antes de "aumentar gradualmente" nos próximos, impulsionada pela evolução da atividade. "Os riscos para os preços estão enviesados para o lado negativo", pontua.