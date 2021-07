Apresentador, de 26 anos de idade, morre ao ser atropelado nos Estados Unidos

19/07/2021 | 08:10



Mat George, apresentador do podcast norte-americano She Rates Dog morreu aos 26 anos de idade no dia 17 de julho.

Segundo informações do The New York Times ele foi atropelado por um carro de luxo em Los Angeles e não resistiu aos ferimentos. Mat estava andando em uma faixa de pedestres quando foi atingido por um BMW, que não o socorreu. Mat morreu no local.

Michaela Okland, que apresentava o podcast ao lado de Mat, falou sobre o ocorrido:

Eu realmente não tenho outras palavras agora. Eu gostaria de poder entrar em contato com todos que o conhecem pessoalmente, mas a notícia já foi divulgada e eu simplesmente não posso fazer isso agora, disse ela, lamentando que não pode entrar em contato com pessoas próximas antes que a notícia viesse à tona.