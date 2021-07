Virginia Fonseca visita o pai, internado com pneumonia: Como foi bom poder falar com ele

19/07/2021 | 08:10



Virginia Fonseca conseguiu visitar o pai, Mario Serrão, no hospital no último domingo, dia 18. A influenciadora digital havia revelado no dia anterior que ele precisou ser internado em decorrência de uma pneumonia aguda.

Quando recebi a notícia que conseguiria ver ele, saí correndo do jeito que estava e como foi bom poder falar com ele, perguntar como ele está, se precisa de algo, ver ele reclamando da comida..., escreveu ela na legenda da publicação em que posa com o pai acamado.

A esposa de Zé Felipe ainda se declarou e pediu pela recuperação dele:

Te amo pai e que Deus em sua infinita bondade te cure dessa doença, você é forte e se Deus permitir será apenas mais uma de outras que você enfrentou não é mesmo?! Estou com saudade de te beijar e te abraçar forte, te amo te amo te amo, finalizou.

Mario Serrão teve que ir para a UTI de um hospital em Goiânia após Virginia constatar que ele estava com febre alta. Ela ainda contou que ele já estava se recusando a comer e não queria procurar um médico há algum tempo.