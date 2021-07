Santo André perde em casa para o Sampaio e se complica

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/07/2021 | 00:01



O Santo André/Apaba não conseguiu repetir o bom desempenho da partida contra o Blumenau e acabou derrotado no primeiro jogo dos playoffs de quartas de final da Liga de Basquete Feminino. Mesmo jogando em casa, no Ginásio do Parque Celso Daniel, as andreenses foram superadas pelo Sampaio-MA por 76 a 65. As comandadas da técnica Arilza Coraça ainda têm chance de conquistar a classificação para as semifinais. Entretanto, o segundo e terceiro jogos (este, se necessário) serão disputados em São Luís, capital maranhense.

No duelo de ontem, os dois quartos iniciais foram marcados pelo equilíbrio. No primeiro, o time visitante venceu por 18 a 17. No segundo, porém, Santo André foi ligeiramente superior e fez 14 a 11. Assim, as andreenses foram para o intervalo vencendo por 31 a 29. No entanto, a equipe do Maranhão voltou melhor para os últimos períodos e conseguiu abrir vantagem. Aproveitando tarde inspirada de Isabela Ramona, autora de 18 pontos e cestinha do confronto (Letícia fez 17 por Santo André, o Sampaio fechou o jogo em 76 a 65.