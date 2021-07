Santo André assume liderança na vacinação contra a Covid-19

da Redação



18/07/2021 | 23:02



Santo André assumiu a liderança na aplicação de vacinas contra a Covid-19 no Grande ABC, com 56,43% da população imunizada com pelo menos uma dose, deixando para trás São Caetano, que não aplicou frações ontem. Somente neste fim de semana, 13.765 munícipes andreenses receberam o fármaco. Desta maneira, a cidade alcançou a marca de 407.134 pessoas com a primeira dose e 143.660 com a segunda dose ou dose única.

Segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB) publicou nas redes sociais, mais de 70% da população adulta já recebeu a primeira dose. Atualmente, Santo André imuniza pessoas a partir dos 30 anos de idade.

São Caetano, por sua vez, agora aparece em segundo lugar no ranking regional. com cobertura de 55,97% dos munícipes com a primeira fração. Ribeirão Pires, vem em seguida com 53,19%.

CASOS E MORTES

A região registrou ontem mais 116 novos casos de Covid-19 e 13 mortes por causa da doença. No total, o Grande ABC chegou a 231.487 infectados e 9.325 pessoas que não resistiram ao vírus.

O Estado de São Paulo baixou da marca de 15 mil internados pela doença após 137 dias – no pico da segunda onda de contaminação pelo novo coronavírus, no fim de março, chegou a ultrapassar 31 mil pessoas hospitalizadas. Atualmente são 14.364 internações. Desde o início da pandemia houve 3,9 milhões de casos e 134.803 óbitos no Estado. O total inclui 2.783 diagnósticos e 35 mortes registrados ontem.

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, já são 542.214 mortos (948 entre sábado e ontem) e 19.376.574 casos confirmados da doença.