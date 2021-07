Semasa autua estabelecimentos por ruído

da Redação



19/07/2021



Três estabelecimentos de Santo André sofreram algum tipo de punição por excesso de ruído entre a noite de sábado e a madrugada de ontem. O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), órgão responsável por fiscalizar este tipo de crime, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), multou um comércio no Parque Novo Oratório e advertiu outros dois, no Jardim Utinga e na Vila Sacadura Cabral.

Primeiramente, no noite de sábado, um bar localizado na Rua Basileia, no Parque Novo Oratório, foi multado em R$ 2.146,25 (equivalente a 500 FMPs – Fator Monetário Padrão), por poluição sonora. A emissão de ruído vindo do estabelecimento estava acima do limite permitido por lei – 55 decibéis no período diurno (entre 7h e 20h) e 50 decibéis no período noturno (das 20h às 7h). Além disso, no local havia cerca de 100 pessoas aglomeradas, que acabaram dispersadas.

Durante a madrugada, outras duas ações por excesso de ruído. Em uma tabacaria na Avenida Martim Francisco, no Jardim Utinga, foram encontradas aproximadamente 100 pessoas aglomeradas. Para piorar, o estabelecimento não tinha alvará de funcionamento e AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Por fim, na Vila Sacadura Cabral, na Rua Jacarandá Branco, outro comércio foi advertido por poluição sonora.

DE NOVO

Em São Bernardo, pela segunda madrugada seguida, a GCM teve bastante trabalho durante a Operação Noite Tranquila e encerrou quatro festas irregulares nas regiões da Vila Ferreira, Bairro dos Casas, Jardim Calux e Batistini. Houve ainda a dispersão de aglomeração no Rudge Ramos. Juntas, as ocorrências resultaram na dispersão de cerca de 1.600 pessoas. Na véspera, ações similares haviam dissipado 1.150 indivíduos em bairros da cidade.