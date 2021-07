Grande ABC começa semana com previsão de mínima de 5ºC

da Redação



19/07/2021 | 07:17



Uma massa de ar seco e polar chega a São Paulo e derruba as temperaturas no Grande ABC, que terá mínima de 5ºC hoje, de acordo com a previsão. Tal cenário é projetado para Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires. Já em Rio Grande da Serra o mais baixo que deve chegar é 6ºC.

O tempo permanecerá firme durante a maior parte dia, sem chuva, com variação entre 16ºC e 20ºC. Porém, tal cenário favorece o resfriamento noturno. E as madrugadas de amanhã e quarta-feira deverão registrar inclusive geadas em algumas cidades do Estado e bairros da Capital. O frio deverá começar a perder força na madrugada de quinta-feira, para a qual estão previstos 8ºC. Já na sexta-feira a previsão durante o dia é de até 25ºC.

Na região Sul do País os termômetros deverão seguir próximos de 0ºC, temperatura esta que está prevista hoje para Curitiba.