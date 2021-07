Mãe de Javier Bardem e vencedora do Prêmio Goya, Pilar, morre aos 82 anos

18/07/2021 | 18:10



O cinema espanhol perdeu um grande nome neste 17 de julho. Pilar Bardem faleceu aos 82 anos de idade.

Sem revelar a causa da morte, seus filhos - o atores Carlos, Mónica e Javier - anunciaram por meio de um comunicado nas redes sociais que a veterana havia partido em paz, sem sofrer, e cercada pelo amor de seus entes.

A mãe de Javier Bardem deixou uma vasta obra no cinema, no teatro e na televisão, tendo sido consagrada em 1995 com o prêmio mais importante do entretenimento espanhol, o Goya, por seu trabalho em Ninguém Falará de Nós Quando Estivermos Mortos.

Neste domingo, dia 18, Carlos Bardem postou em seu Instagram que ele e seus irmãos estavam homenageando a mãe com um memorial com fotos e cartas.

Nos despedimos de minha mãe como ela e nós queríamos: com o coração cheio de amor. Com ternura e um sorriso na boca. E com a alma transbordando de gratidão pelas milhares e milhares de mensagens de carinho, respeito e admiração, escreveu ele na legenda da publicação.