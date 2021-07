Dani Calabresa conta detalhes da vida com o noivo: - Uma coisa maravilhosa

18/07/2021 | 17:10



Dani Calabresa abriu o jogo sobre o relacionamento com Richard Neuman. Em entrevista ao podcast Mamilos, a humorista revelou como é a vida ao lado do amado:

- Meu noivo me faz rir muito. E isso é uma coisa maravilhosa da minha vida, porque a gente quer encontrar um parceiro. A gente se apaixona, a gente tem tesão, a gente tem várias lacunas que a gente quer que a pessoa preencha, mas eu sou muito ligada à minha família e muito ligada aos meus amigos. Então, eu ter essa relação com ele, de poder brincar e poder ter ataque de riso, eu acho que é o que deixa a relação mais especial.

A atriz ainda afirmou que estabeleceu uma amizade com Richard:

- Além do tesão, somos muito melhores amigos. Um ri do tombo do outro, quando bate o dedinho. Só que, às vezes, ele diz que eu fico brava. Se ele está conversando comigo, ele me tira a concentração e eu me bato, eu já olho para ele, porque eu realmente sinto que a culpa é dele, do tipo: Olha o que você me fez fazer. Depois, a gente ri e vai brincando e vai para o ataque de riso.

Além disso, Dani contou que adora rir assistindo a vídeos de tombos dos amigos. A humorista, que está apresentando as videocassetadas no Super Dança dos Famosos, comentou sobre o assunto:

- Eu dou muita risada de susto e tombo. São coisas maldosas. Desculpa, Brasil, mas não tem como não rir. Eu primeiro dou risada. Às vezes, quero fazer Stories, quero filmar, e depois eu vou socorrer. Se for um amigo meu que estiver despencando em uma ladeira, alguma coisa... Quanto mais liberdade para rir você tem, é melhor, porque você fala assim: Amigo, calma, ainda não levanta. E, às vezes, eu quero reassistir ao tombo. Eu tenho vídeo de tombo de amigos. Eu adoro. E depois a pessoa fica: Filha da mãe, apaga isso. Mas me alegra muito. Então vejam, agora eu caí na Videocassetadas. Parece que o meu anjo da guarda soprou no ouvido do Boninho: Chama ela, ela gosta de tombo.

Na entrevista, a apresentadora do programa Dani-se também falou sobre as dificuldades de trabalhar com humor durante a pandemia causada pelo novo coronavírus:

- É o evento mais difícil, mas ao mesmo tempo, eu acho que é quando a gente mais está precisando rir. E recuperar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa leveza. A gente lembra que vai voltar uma vida. Gente, começou uma pandemia absurda que a gente não sonhava e que ninguém sonhava. Não parece roteiro de seriado, que para o mundo?

Dando mais detalhes sobre o programa, a loira afirmou que a ideia foi toda desenvolvida durante o isolamento e distanciamento social:

- O GNT já tinha aprovado o Dani-se. Então, a gente criou o programa com distanciamento. A gente criou por Zoom. Eu tenho redatores maravilhosos que eu não conheço pessoalmente. E a gente se fala todos os dias por mensagens e reuniões no Zoom. E a gente criou o programa assim. Se encontra todo mundo de pijama em casa e a gente troca ideia.