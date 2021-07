Motoristas encontram congestionamento na volta da Baixada Santista

da Redação



18/07/2021 | 16:54



Motoristas encontram lentidão na subida da Baixada Santista. De acordo com informações da Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), no sentido São Paulo, a rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado do km 60 ao km 49.

Já na via Anchieta, também na direção da Capital, há lentidão do km 55 ao km 51 e congestionamento do km 34 ao km 27.



Ainda na direção de São Paulo, a rodovia Padre Manoel da Nóbrega apresenta congestionamento do km 276 ao km 274 e lentidão do km 271 ao km 274. Todos os pontos de lentidão e congestionamento acontecem devido ao excesso de veículos.



A Interligação Planalto está bloqueada no sentido litoral e no sentido capital.



Os caminhões que seguem em direção a São Paulo devem acessar o trecho de serra da via Anchieta.

O tempo está encoberto e com neblina no trecho de serra e parte do planalto, onde a visibilidade é parcial.



O SAI está em Operação Subida (2x8). Para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte e sul da rodovia dos Imigrantes e pista norte da via Anchieta.