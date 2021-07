Grande ABC reúne 795 vagas de emprego

Yara Ferraz



18/07/2021 | 16:40



Para quem procura recolocação ou oportunidade para mudar de emprego, o Grande ABC oferece 795 vagas nesta semana, o que inclui 80 para profissionais de saúde em Mauá (veja mais abaixo). Há opções com salários que podem chegar a até R$ 9.300 mensais.

Do total, são 32 vagas disponíveis na agência de empregos Luandre, que possui unidade em Santo André. Vendedor, com remuneração entre R$ 1.200 e R$ 1.250, encarregado de mercearia, que pode pagar até R$ 2.100, e auxiliar de enfermagem do trabalho, com salário de R$ 3.800, estão entre as oportunidades. Para analista de desenvolvimento analítico sênior o valor fica em torno de R$ 9.300.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no app da agência disponível nas plataformas iOS e Android.

Nos equipamentos municipais também há ofertas de vagas. No CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André são 327, incluindo oportunidades para motorista de caminhão (71) e atendente de cafeteria (duas), entre outros.

A listagem inclui vagas do Assaí Atacadista, que recruta pessoas para a loja que será inaugurada no Jardim Bom Pastor. Para essas, a seleção é feita por meio do link https://expansaoassaisantoandre.gupy.io/. Para as demais, os currículos devem ser encaminhados para o email cpetr@santoandre.sp.gov.br.

Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) reúne 68 oportunidades, sendo dez para auxiliar de logística, dez para motorista de perua e oito para repositor de mercadorias, entre outras opções. A unidade funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e sexta-feira, das 8h às 15h, na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro.

Em São Caetano são 176 vagas no portal do emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br), onde as pessoas podem se cadastrar gratuitamente, preenchendo uma ficha com todos os dados.

Diadema possui 32 oportunidades, sendo 15 para auxiliar de produção. Os interessados podem se cadastrar no emprega.diadema.sp.gov.br.

O CPETR de Mauá registra 30 vagas. Há quatro para costureira de tecidos técnicos e duas para eletricista de manutenção industrial, entre outras. Interessados devem comparecer na Rua Jundiaí, 63. bairro da Matriz. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires disponibiliza 40 vagas. O atendimento é nas dependências do Atende Fácil, na Avenida Capitão José Gallo, 55, no Centro, das 8h30 às 15h, A Prefeitura de Rio Grande da Serra informou que o PAT da cidade se encontra com dez vagas.

Mauá contrata 80 médicos plantonistas

A Prefeitura de Mauá abre hoje processo seletivo para a contratação de 80 médicos. O objetivo, segundo a administração, é oferecer atendimento melhor e mais ágil à população.

As vagas oferecidas são para clínico geral plantonista (40) e plantonistas em urgência e emergência (40). Os profissionais atuarão nas UPAS (Unidades de Pronto Atendimento) do município.

De acordo com o edital, a contratação será por tempo determinado, para “atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público”, visando suprir cargos vagos até que ocorra o preenchimento dos mesmos através de regular concurso público.

Para clínico geral, a remuneração é de R$ 110 por hora, mais benefícios, enquanto para a função de plantonista em urgência e emergência é de R$ 130 por hora.

Para se candidatar à primeira opção é necessário possuir formação completa em medicina, registro profissional no órgão competente e atuação comprovada de, no mínimo, um ano em pronto atendimento ou pronto-socorro.

Para o plantonista em urgência e emergência, além de superior completo, é necessário possuir certificado de conclusão de residência médica ou título de especialista e atuação comprovada de, no mínimo, um ano nos serviços de saúde de pronto atendimento, pronto-socorro ou UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O prazo de inscrições para o processo seletivo vai até 24 de julho. Os interessados podem consultar o edital completo e se cadastrar pelo site da Prefeitura de Mauá no link: https://processoseletivo.maua.sp.gov.br.