Acusado de abandono, Fiuk pega de volta cachorros deixados em abrigo

18/07/2021 | 16:10



Fiuk finalmente acertou as contas com Toth e Gaia, seus dois cachorros da raça Border Collie. Os animais haviam sido deixados no Projeto Anjinhos da Rua há quase sete meses, antes de o cantor entrar no confinamento do BBB 21, e foram resgatados outra vez no local, que fica em Peruíbe, litoral de São Paulo. O artista compartilhou em sua conta do Instagram um vídeo no último sábado, dia 17, relatando o resgate.

Agora sim eu estou completo. Gratidão, Projeto Anjinhos da Rua, por terem cuidado tão bem dos meus filhotes junto com a Mayla Tauany! Eles estão ótimos, lindos, saudáveis? Vocês são especiais. Eu sabia que podia contar com vocês, escreveu o rapaz na legenda da publicação.

Na época em que os cães foram entregues à instituição, o Fiuk foi acusado de abandono, uma vez que a ONG não oferece o serviço de hospedagem. Até Luísa Mell o criticou dizendo que, com isso, ele ocuparia um espaço que deveria ser destinado a um animal de rua.

Foi então que o ex-BBB se defendeu, explicando que o abrigo pertencia a uma amiga e que ele estava com muitos compromissos, mas que, em breve, pegaria de volta os cachorros.