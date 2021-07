Adele é flagrada com suposto namorado durante jogo nos Estados Unidos

18/07/2021 | 15:10



Adele pode estar em uma nova relação! A cantora foi flagrada ao lado do suposto namorado durante um jogo da liga NBA que ocorreu no último sábado, dia 17, na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos.

Brian Windhorst, comentarista da ESPN, afirmou que a artista está em um relacionamento com Rich Paul, empresário do jogador de basquete LeBron James. No podcast The Lowe Post, ele revelou:

- Rich Paul traz a namorada para o jogo para sentar ao lado de LeBron. A namorada dele é Adele. Rich Paul está no jogo com Adele. Esta é a primeira vez que eles aparecem juntos em público. Portanto, isso estará em todos os tabloides, especialmente na Inglaterra, amanhã.

A britânica se separou de Simon Konecki, anunciando o fim do casamento em abril de 2019. No mesmo ano, surgiram rumores de que ela estava namorando o rapper Skepta, mas ela nunca assumiu.