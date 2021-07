Após 31 anos, Tom Cruise teria planos de se afastar da Cientologia

18/07/2021 | 13:11



Será que Tom Cruise estaria cada vez mais próximo de deixar a Cientologia? Segundo informações do tabloide britânico The Sun, o ator está se afastando da religião após 31 anos sendo um dos principais apoiadores da seita. Aparentemente, polêmicas recentes fizeram com que o artista passasse cada vez menos tempo na igreja da Cientologia, local que ele usava, inclusive, para relaxar.

Nos últimos anos, surgiram graves acusações sobre a Cientologia na mídia. A atriz Leah Remini, por exemplo, disse que foi punida por questionar a imagem de bom moço de Cruise - e afirmou que o ator sabia dos abusos que aconteciam na seita.

- Ele está muito ciente dos abusos que acontecem na Cientologia... Ele faz parte disso.

Além disso, existem boatos de que a igreja tenha relação com a morte de Jett, filho de John Travolta. Em 2009, o rapaz de apenas 16 anos de idade morreu após sofrer uma convulsão no banheiro. Na ocasião, Jett caiu e bateu sua cabeça em uma banheira.

Especialistas dizem que a Cientologia teria feito com que Travolta e a esposa, Kelly Preston, parassem de dar os remédios que controlavam os ataques epiléticos de Jett. Aparentemente, a seita acredita que deficiências se curam sozinhas - basta estudar sobre a igreja.

Mas as polêmicas em torno da Cientologia não acabam por aí. Também existem relatos sobre a influência da religião no casamento de seus membros, além de um perigoso clima de violência. Diversos processos também foram abertos contra a Cientologia, e uma ex-participante teria, até mesmo, feito um aborto aos 17 anos de idade por causa das crenças da seita.

Com todo esse histórico, o tempo de Tom Cruise na Cientologia estaria, finalmente, chegando ao fim. E aí, qual é a sua opinião sobre isso?