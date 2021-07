'Perguntem se Lula apoia o que ocorre em Cuba', diz Bolsonaro

18/07/2021 | 12:38



Ao rejeitar as acusações de ser golpista ao cogitar a possibilidade de não haver eleições em 2022 sem a aprovação do voto impresso, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu que se pergunte ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ele apoia o que ocorre em Cuba.

"Me acusam de golpista, perguntem se Lula apoia o que ocorre em Cuba", afirmou, ao receber alta hospitalar na manhã deste domingo do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde ficou internado para tratar uma obstrução intestinal.

Na segunda-feira (13), Bolsonaro criticou o socialismo e cobrou direitos essenciais para a população cubana, ao comentar os protestos que ocorrem naquele país. De acordo com ele, os manifestantes foram às ruas pedir liberdade, mas a resposta do país foi com "borrachada, pancada e prisão".

Já Lula, em entrevista à Rádio Bandeirantes no mesmo dia, minimizou as repercussões dos atos em Cuba. "O que está acontecendo em Cuba de tão especial pra falarem tanto?!", questionou o petista, que atribui os problemas que acontecem no país às sanções econômicas que os Estados Unidos aplicaram à ilha.