RJ imuniza mais de 15% com duas doses e ocupa 5ª posição no ranking entre estados

18/07/2021 | 12:37



O estado do Rio de Janeiro já imunizou mais de 15% da população acima de 18 anos com duas doses da vacina contra o covid-19, ou pela imunização em dose única, ocupando assim o quinto lugar no ranking da vacinação contra o vírus entre os estados, informou o governo do estado neste Domingo.

Nos últimos seis meses, foram mais de 9,5 milhões de doses aplicadas e 15,63% da população foi imunizada completamente, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

"À medida que a imunização avança cai o número de óbitos causados pela doença, com destaque para a queda registrada entre o fim de maio e o início de julho no estado", disse o governo em nota.

Segundo o Painel Coronavírus Covid-19, na semana entre 30 de maio e 5 de junho a Secretaria registrou 950 mortes causadas pelo vírus. Já na semana de 27 de junho a 3 de julho, o Rio de Janeiro teve 374 mortes provocadas pela doença, ou seja, uma redução de 60%.

A 39a edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgado na última sexta-feira, pela Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS), mostra também uma redução de 26% nas internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na comparação da semana epidemiológica 26 (27 de junho a 03 de julho) com a 24 (13 a 19 de junho) de 2021.

Contudo, o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, ressalta que ainda é preciso que as medidas de prevenção sejam respeitadas e que os municípios continuem avançando na vacinação. Só assim, a imunização coletiva será alcançada.