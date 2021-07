Com gol aos 53 minutos, Ceará derrota Athletico-PR no Castelão

17/07/2021 | 19:45



Com gol de Wendson aos 53 minutos do segundo tempo, o Ceará venceu o Athletico-PR por 1 a 0, neste sábado à tarde, na Arena Castelão, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Ceará sobe para a sexta posição, com 12 pontos, e completa oito jogos de invencibilidade. O Athletico está em quinto, com 20 pontos. A derrota coloca fim em uma sequência de três vitórias seguidas.

Pelo Brasileirão, o Ceará encara o Sport no outro domingo (dia 25), na Ilha do Retiro, no Recife. No mesmo dia, o Athletico encara o Internacional, na Arena da Baixada. Antes, o time paranaense joga pela Copa Sul-Americana, na terça-feira. o Athletico faz o jogo de volta contra o América de Cali, em Curitiba, às 21h30. Na ida, venceu por 1 a 0.

Por isso mesmo, o técnico português António Oliveira poupou alguns jogadores, como o zagueiro Thiago Heleno, o meia Terans e os atacantes Nikão e Matheus Babi. O jogo demorou a engrenar no primeiro tempo. Até os 30 minutos, poucas chances de gol foram criadas.

O panorama mudou depois, quando os dois times tiveram boas chances. O Athletico chegou com Carlos Eduardo, que chutou de fora da área e parou na defesa de Richard. O melhor chance ocorreu aos 38, quando o atacante Cléber aproveitou escanteio e finalizou à queima-roupa, o goleiro Bento salvou o Athletico com as pontas do dedo.

Se o primeiro tempo foi com pouca emoção, o segundo tempo já começou com Cléber acertando a trave do Athletico e Messias salvando o Ceará em chute de Carlos Eduardo.

Quando o Ceará estava melhor em campo, o técnico António Oliveira mandou a campo dois titulares, Terans e Nikão, nos lugares de Jadson e Carlos Eduardo, respectivamente. As trocas deram mais velocidade ao time, que pecou pela pouca efetividade no setor ofensivo.

No final, o Ceará fez seu gol aos 53 minutos quando o empate parecia ser o resultado final. Após escanteio, Messias desviou de cabeça e Wedson aproveitou para mandar para as redes.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 x 0 ATHLETICO-PR

CEARÁ - Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon (Kelvyn), Fernando Sobral (Pedro Naressi) e Vina (Wendson); Rick (Yony González), Lima e Cléber (Cristiano). Técnico: Guto Ferreira.

ATHLETICO-PR - Bento; Khellven, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Márcio Azevedo (Vitinho); Nicolas, Christian, Léo Cittadini e Jadson (Terans); Carlos Eduardo (Nikão) e Kayzer (Matheus Babi). Técnico: António Oliveira.

GOL - Wendson, aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Buiú e Marlon (Ceará); Vitinho (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).