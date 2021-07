Santo André ultrapassa marca de 400 mil vacinados

da Redação



Santo André ultrapassou hoje a marca de 400 mil pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ao todo, 401.686 munícipes foram vacinados, o que equivale a 73% da população adulta.

“Santo André atinge importante marca na imunização da nossa gente. Chegamos a 400 mil adultos vacinados na nossa cidade. Índice que corrobora a queda na taxa de ocupação de leitos e nos coloca muito próximos do fim desta guerra contra a Covid-19”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Atualmente a cidade está vacinando pessoas com mais de 35 anos e segue aplicando a segunda dose em moradores com mais de 63 anos. Neste domingo começa a vacinação do público acima de 30 anos.

Além das unidades de saúde, a cidade possui sete drive-thrus em funcionamento: Paço Municipal (Praça IV Centenário, no Centro), Craisa (acesso pelo portão 5, na rua Varsóvia), Estádio Bruno Daniel (Rua 24 de Maio, na Vila América), estacionamento do Grand Plaza Shopping (Avenida Industrial, 600, com acesso pelo portão do Centro Empresarial), estacionamento do Atrium Shopping (acesso pela avenida Alexandre de Gusmão, s/nº, piso G2), estacionamento do Auto Shopping Global (Avenida dos Estados, 8.000 - Capuava) e no estacionamento do Carrefour (Avenida Pedro Américo, 23 - Vila Humaitá).

Para esclarecer dúvidas e obter outras informações sobre o cadastramento, além do portal da Prefeitura de Santo André, há também o telefone 0800-4848004.

RIO GRANDE DA SERRA

A secretaria de Saúde de Rio Grande da Serra realizará hoje, das 8h ao meio-dia, mais um drive-thru da vacinação contra a Covid-19. Desta vez serão vacinadas pessoas com mais de 30 anos. Para receber a dose da vacina, basta comparecer de carro ou moto na Rua Prefeito Cido Franco, nº 530, ao lado da UBS Centro. Não será necessário sair do veículo para ser vacinado. É necessário portar RG ou CNH, carteirinha de vacinação (para receber a segunda dose), cartão SUS e comprovante de endereço.