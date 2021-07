Depois de casar cinco vezes, Susana Vieira comenta solteirice: - É uma vergonha falar isso

17/07/2021 | 19:10



Já está mais do que provado que Susana Vieira gosta de ter uma companhia masculina sempre. No entanto, a contratada da Rede Globo passou justamente o período de maior recolhimento, no confinamento causado pela pandemia do novo coronavírus, solteira. Ela comentou a situação durante sua participação no programa Se Joga neste sábado, dia 17.

No novo quadro Susana Sem Filtro, a atriz foi questionada por um telespectador sobre seu status de relacionamento:

- Primeiramente, eu queria falar que você é linda, maravilhosa, esplendorosa. E eu estou solteiro. E você, está solteira?

Ao que a artista respondeu:

- Estou solteiríssima, quase que abandonada. É uma vergonha falar isso. Mas eu estou feliz. Estou feliz porque eu me vacinei, porque eu estou viva, porque estou trabalhando. Então, muito obrigada pelo seu convite, mas a gente só pode se conhecer depois que a gente deixar de usar máscara. No momento, estamos todos com a boca fechada. Um beijo, amor, de longe.

Susana comentou em outro momento ainda mais sobre sua vida amorosa:

- Eu que fui uma mulher apaixonada, a vida inteira eu gostei de namorar, gostei de casar. Casei cinco vezes, namorei 20. E a pandemia, meu amor, me pegou na seca.