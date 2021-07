Blake Lively desabafa sobre perseguição de paparazzo à sua família: Foi assustador

17/07/2021 | 18:10



Ser uma celebridade tem suas desvantagens e, provavelmente, a maior delas é o assédio dos paparazzi. Quando se trata de uma pessoa tão discreta como Blake Lively, a situação é ainda mais incômoda. E tudo fica ainda pior no momento em que suas filhas estão envolvidas. Mas a atriz decidiu desabafar sobre os bastidores de uma foto que foi publicada pelo jornal Daily Mail da Austrália.

A publicação havia postado uma imagem no Instagram de Blake andando na rua com Betty, James e Inez, ao lado de outra na qual a artista aparece sorrindo e acenando.

Vocês editaram essas imagens juntas para parecer que eu estou acenando feliz. Mas isso é enganoso. A história verdadeira é: minhas filhas estavam sendo perseguidas por um homem o dia todo. Ele pulava de repente. Depois se escondia, comentou a companheira de Ryan Reynolds.

A loira ainda continuou o desabafo:

Uma desconhecida na rua conversou com [os paparazzi], porque era muito aborrecedor para ela ver aquilo. Quando eu tentei abordar calmamente o fotógrafo que vocês contrataram para tirar essas fotos, querendo conversar com ele, ele fugia. E aparecia novamente no próximo quarteirão.

Ela, então, cobrou um posicionamento do jornal:

Vocês checam o histórico dos fotógrafos que vocês pagam para perseguir crianças? Onde está a moral de vocês nisso? Eu gostaria de saber. Ou vocês apenas não se importam com a segurança das crianças? Aos fotógrafos que conversaram comigo, eu concordei em sorrir, acenar e deixar que eles tirassem fotos minhas longe das minhas filhas se eles as deixassem em paz. Porque foi assustador. Conte a história toda, Daily Mail Austrália.

No final do comentário, a estrela de Gossip Girl pediu que o post fosse apagado e a empresa atendeu ao seu desejo, porém não se manifestou sobre o ocorrido.