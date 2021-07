Fábio Porchat financia sozinho Prêmio do Humor de 80 mil reais para ajudar na recuperação do teatro

17/07/2021 | 17:11



Fábio Porchat mostrou que tem sensibilidade de sobra ao divulgar as inscrições para o Prêmio do Humor, que abrem no mês de agosto. O projeto, que apoia a classe artística, conta com um patrocínio de 80 mil reais aos três vencedores, que concorrem por obras teatrais.

O teatro foi uma das indústrias mais afetadas pela pandemia causada pelo coronavírus e Porchat vê na iniciativa uma forma de ajudar na retomada em 2022.

Em depoimento ao Leo Dias, o humorista, que pagará sozinho por toda a ação, disse:

A gente vai fazer o teatro ficar de pé, e vou usar todas as minhas armas e força para fazer parte dessa luta. Inclusive, financeira. Precisamos que o teatro renasça em 2022, e nada melhor do que a comédia para darmos risadas.

Um grande gesto, não?