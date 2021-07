Santo André perde do Madureira no Rio de Janeiro

Dérek Bittencourt



17/07/2021 | 16:53



O Santo André visitou o Madureira, na tarde deste sábado, no Rio de Janeiro, e teve não só o time adversário pela frente, como também enfrentou as más condições do gramado do Estádio Ancieto Moscoso. Ainda assim, fez bom primeiro tempo, controlou parte da etapa final mas, aos 38 minutos, após finalização de Feitosa, Pimpão aproveitou o rebote e mandou para as redes: 1 a 0 para o time da casa. Com o resultado, o Madureira chegou aos 13 pontos e reassumiu a liderança do Grupo A-7 do Campeonato Brasileiro da Série D, ultrapassando justamente o Ramalhão, que ficou em segundo, com dez. Domingo, em Diadema, as equipes voltam a se enfrentar pela primeira rodada do returno.

A equipe andreense, apesar de visitante e encontrando dificuldade para trocar passes em razão do gramado extremamente irregular e escorregadio, teve muito mais posse de bola na etapa inicial e buscou a todo o instante abrir o placar. Quem esteve mais perto disso foi o atacante Nunes que, no entanto, parou no goleiro Lucão. Do outro lado, Fabrício Araújo pouco fez.

Na etapa final, o Madureira ensaiou pressionar o Santo André que, no entanto, logo reassumiu o controle do jogo. Hayllan criou outra grande oportunidade, invadiu a área, deixou o marcador para trás, mas parou em grande intervenção de Lucão. Praticamente como um castigo, aos 38 minutos, Feitosa arriscou de longe, a bola bateu no travessão, quicou no gramado e sobrou para Pimpão, livre, cabecear para as redes, definindo o triunfo para o Madureira.

Daí em diante, a cada dividida mais firme, jogadores dos dois times passaram a se estranhar, discutir, empurrar, em cenário favorável à equipe da casa, que ainda ganhou o tempo que pôde em cobranças de lateral, escanteio e falta. Assim, o placar seguiu inalterado.