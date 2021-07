Mark Hoppus, vocalista e baixista do Blink-182, diz que tem câncer no estágio quatro: Meu sangue está tentando me matar

17/07/2021 | 16:11



O vocalista e baixista da banda Blink-182, Mark Hoppus, está com um tipo de câncer no sangue em estágio quatro. Segundo a revista People, o músico deu mais detalhes sobre a doença durante uma live na Twitch:

- Meu sangue está tentando me matar. Minha classificação é linfoma difuso de grandes células B Estágio 4-A, o que significa, pelo que entendi, que ele entrou em quatro partes diferentes do meu corpo. Eu não sei exatamente como eles determinam as quatro partes dele, mas ele entrou em partes suficientes do meu corpo que eu estou no estágio quatro, que eu acho que é o mais alto que chega. Então, estou no estágio quatro.

Na transmissão ao vivo, Mark ainda revelou que teria uma consulta médica em breve para saber se a quimioterapia estava funcionando:

- Se estiver, eu volto por pelo menos mais três rodadas. Idealmente, eu vou amanhã e eles dizem: Parabéns, sua quimioterapia funcionou, está tudo feito e você nunca mais terá que pensar sobre esse câncer pelo resto da sua vida.

No entanto, se os tratamentos não estiverem funcionando, ele disse que provavelmente terá que buscar outras opções, como um transplante de medula óssea:

- Estamos vencendo esse câncer. É só uma questão de tempo.

O artista também contou que está recebendo o apoio da mãe, que já venceu o câncer em três ocasiões:

- Curiosamente, temos exatamente o mesmo tipo de câncer, e ela superou. Então, eu fui pude falar com ela e criar um vínculo com ela. Minha mãe venceu o câncer três vezes - duas vezes o câncer de mama e uma o mesmo câncer que eu tenho, que é o linfoma difuso de grandes células B.

Ainda segundo a revista, esse linfoma é uma forma de câncer que ocorre nas células brancas do sangue e pode formar tumores por todo o corpo.