Carolina Ferraz acumula dívida de 11 mil reais por não pagar IPTU de imóvel no Rio

17/07/2021 | 15:11



A tão conhecida dona da frase icônica Eu sou rica está enfrentando um problema na Justiça por uma pendência financeira em um apartamento no bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro. Carolina Ferraz acumula uma dívida de 11 mil e 800 reais e, devido ao não pagamento, o imóvel está em processo de penhora. As despesas são referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que seriam de responsabilidade do inquilino.

A atriz explicou por meio de sua assessoria que não tinha conhecimento da existência do tal processo e só soube do problema quando ele foi divulgado publicamente pela imprensa.

Apesar de jamais ter tomado conhecimento da execução, Carolina Ferraz providenciará o pagamento para, depois, tomar as devidas providências judiciais para buscar o ressarcimento desses valores - pequenos, mas que, contratualmente, deveriam ter sido liquidados pelo inquilino, relata o comunicado.

A representante da apresentadora do Domingo Espetacular insiste em dizer que a quitação será resolvida em breve:

Carolina Ferraz honrará essa obrigação, pois jamais se furtou a fazê-lo: se não fez antes, foi por absoluto desconhecimento desse débito.