Internautas dizem que Britney Spears deu indireta para a irmã - e mãe da cantora também é criticada: Teve 13 anos para salvá-la e não fez absolutamente nada

17/07/2021 | 13:11



Britney Spears pode ter enviado uma indireta para a irmã, Jamie Lynn Spears! Isso porque a cantora fez uma publicação no Instagram na última sexta-feira, dia 16, e compartilhou uma foto com a seguinte frase:

Nunca esqueça quem te ignorou quando você precisou deles e quem te ajudou antes de você sequer perguntar.

Na legenda, a artista escreveu um longo texto, e internautas afirmaram que seria uma indireta para a irmã, Jamie. Leia o texto a seguir e veja alguns comentários dos seguidores:

Não há nada pior do que quando as pessoas mais próximas a você, que nunca apareceram para você, postam coisas em relação à sua situação, seja ela qual for, e falam com justiça em busca de apoio... não há nada pior do que isso!!!! Como as pessoas que você mais ama se atrevem a dizer alguma coisa... eles pelo menos colocaram a mão para me levantar naquele momento!!!??? Como você ousa tornar público que agora você se importa... você estendeu a mão quando eu estava me afogando???? De novo... Não... então se você está lendo isso, você sabe quem você é... e você realmente tem a coragem de dizer qualquer coisa sobre a minha situação apenas para ficar bem publicamente!!! Se você vai postar algo... Por favor, pare de parecer justo quando você está tão longe de ser justo, que nem mesmo é engraçado... e tenha um bom dia!!!!! Obs: se você está lendo isso hoje e acha que é para você?. Me desculpe, porque eu sei como é... e eu te mando meu amor!!!!

Jamie Lynn isso é para você, menina, afirmou uma pessoa.

Jamie Lynn está afundando, disse outro internauta.

Já a mãe de Britney, Lynne Spears, foi criticada por internautas depois de fazer uma publicação enigmática no Instagram. Na ocasião, ela compartilhou um versículo da Bíblia, que diz:

A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la.

No entanto, as pessoas criticaram o posicionamento tardio de Lynne em relação à tutela que Britney enfrenta há anos. Veja os comentários dos internautas:

Você teve 13 anos para salvá-la e não fez absolutamente nada.

Eu não posso esperar até que Britney exponha todos vocês. Vocês deveriam estar na prisão.

É muito tarde para você, Lynne.

Polêmica

O primeiro marido de Britney Spears, Jason Alexander, afirmou ter sido enganado pela equipe da cantora para anular o casamento deles, que aconteceu em Las Vegas, em 2004, e durou 55 horas. Segundo o site Daily Mail, Jason falou sobre o assunto ao podcast Toxic: The Britney Spears Story:

- Disseram-me que se eu assinasse os contratos - a anulação - eles permitiriam que eu e Britney continuássemos nosso relacionamento, e se nos sentíssemos da mesma forma em seis meses, eles nos dariam um casamento adequado. Portanto, não tinha motivo para acreditar no contrário. Achei que era essa a verdade. Eles estavam permitindo que Britney e eu ainda tivéssemos comunicação por telefone. Então estávamos conversando todos os dias e eu ainda acreditei na história que me contaram, que eles iam deixar a gente continuar conversando e aí a gente ia ter esse casamento no futuro, se a gente se sentisse da mesma forma.

Ele continua e revela que teve o contato rompido com a cantora:

- Literalmente no dia seguinte, tipo, os 30 dias se passaram, lembro-me de tentar ligar para o número que eu tinha para falar com a Britney e foi tipo: Bip, bip, bip [como se tivesse sido desconectado]. Eu fiquei tipo: Eles me pegaram! Filhos da p**a! Então foi isso.