Camila Cabello volta a ser atacada ao exibir corpo real e dispara: - Somos mulheres reais, com curvas, celulites, estrias e gordura

17/07/2021 | 13:11



Recentemente, Camila Cabello foi vista fazendo uma caminhada na região de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Entretanto, a cantora voltou a ser atacada nas redes sociais por causa de sua aparência. Na internet, diversas pessoas fizeram comentários maldosos sobre o corpo real da artista - e o nome de Cabello, mais uma vez, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

Felizmente, Camila pareceu não se importar com as críticas. Em seu perfil oficial do Tik Tok, a estrela disparou: - Eu estava correndo no parque, cuidando da minha vida, tentando ser fit e me manter saudável. E eu estava usando um top que mostrava a minha barriga, e eu não estava escondendo isso, porque eu estava correndo e existindo como uma pessoa normal que não esconde isso o tempo todo. E eu pensei Droga. Mas aí eu lembrei Ficar em guerra com o seu corpo é tão ultrapassado.

- Eu sou grata por esse corpo que permite que eu faça o que eu preciso fazer. Nós somos mulheres reais, com curvas, celulite, estria e gordura. E nós temos que assumir isso, baby., afirmou. Que bom que ela tem essa mentalidade, não é mesmo?