Vinte minutos antes de ser preso, DJ Ivis gravou vídeo pedindo perdão para Pamella Holanda

17/07/2021 | 12:10



De acordo com informações do colunista Leo Dias, o DJ Ivis - que recentemente foi preso por agredir a ex-esposa, Pamella Holanda -, fez um vídeo pedindo desculpas para ela e para todas as mulheres.

O colunista ainda afirma que o vídeo foi produzido no dia 14 de julho, 20 minutos antes de o cantor ser preso, e que ele não teve tempo de publicar o material nas redes sociais, pois a polícia já havia chegado em sua casa.

Segundo o jornal G1, DJ Ivis ainda foi transferido para o presídio Irmã Imelda Lima Pontes, em Fortaleza, na última sexta-feira, dia 16. Na audiência de custódia, a Justiça decidiu manter a prisão e transferir o DJ, que estava na Delegacia de Capturas.

O jornal também informa que a Polícia Civil investiga as agressões em dois inquéritos: um deles devido ao boletim de ocorrência feito por Pamella no dia 3 de julho, e o outro com base nos vídeos divulgados.

Segundo Sandro Caron, secretário da Segurança do Ceará, os vídeos foram importantes para o pedido de prisão do cantor. O artista foi preso de forma preventiva, para garantir a ordem pública e por apresentar risco de fuga. Agora, ele está à disposição da Justiça.

Contratos

Após a repercussão dos vídeos de agressão contra a esposa, DJ Ivis perdeu contratos de trabalho. O rompimento mais recente foi com a Sony Music Brasil, na última sexta-feira, dia 16:

A Sony Music Brasil decidiu terminar o contrato com DJ Ivis e ele não fará mais parte do nosso elenco.