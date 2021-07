Esposa de Luciano Szafir, Luhanna Szafir agradece carinho do público e celebra melhora do ator: O pior já passou

17/07/2021 | 12:10



Luhanna Szafir, esposa de Luciano Szafir, publicou uma mensagem em seus Stories do Instagram na última sexta-feira, dia 16. Na rede social, a cantora agradeceu às mensagens de carinho do público e aproveitou para celebrar a melhora do marido, que ficou internado em estado grave após complicações da Covid-19.

Deus é bom. Estamos fortes. Gratidão eterna a cada um de vocês. O pior já passou., escreveu Luhanna.

Sasha Meneghel também apareceu nos Stories para agradecer pelas orações feitas ao pai.

Muito obrigada por todas as mensagens e orações., postou a modelo.

Como você viu, Szafir teve uma evolução satisfatória e já retomou a alimentação por via natural. O ator permanece sendo medicado e faz fisioterapia motoro e respiratória. Apesar do ótimo estado de saúde, ele segue sem previsão de alta.