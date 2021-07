São Bernardo encerra festas irregulares com 1.150 pessoas na madrugada

Da redação



17/07/2021 | 11:14



A Prefeitura de São Bernardo encerrou, durante a madrugada deste sábado (17), cinco festas irregulares e que dispersou total de 1.150 pessoas que realizavam aglomeração.

Conforme informações da secretaria de Segurança Urbana, as aglomerações ocorreram no Rudge Ramos, no Calux, no Areião e também no Jardim Limpão, na cidade. As festas foram dispersadas por homens da GCM (Guarda Civil Municipal) e seus participantes foram orientados a voltar para suas casas.

Já em Santo André, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), que realiza a fiscalização na cidade, informou que 32 estabelecimentos com reclamações recentes, mas que não houve detecção de infração por excesso de ruído.

Em todo mês de junho, o Semasa monitorou 251 estabelecimentos, aplicou quatro advertências e uma multa por poluição sonora.