Whindersson Nunes publica vídeo sobre reflexões em que cita o filho, João Miguel: - Imaginava ele subindo no palco comigo

17/07/2021 | 11:10



Whindersson Nunes publicou mais um vídeo em seu canal do YouTube na última sexta-feira, dia 16. No registro, o humorista faz uma sátira de uma sessão de terapia e reflete sobre diversos assuntos relacionados a sua vida. Em um determinado momento, Whindersson fala do lado bom de imaginar, e é aí que ele cita o filho, João Miguel, que infelizmente morreu após nascer de forma prematura, em maio deste ano.

- O lado bom é que eu imaginava meu filho subindo no palco comigo em Manaus., diz o ator.

Embora o vídeo toque em assuntos delicados, Whindersson consegue transformar algumas situações em humor. Nas redes sociais, ele foi extremamente elogiado pelo conteúdo.