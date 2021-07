Wlamir Marques é eternizado no Hall da Fama do COB. 'Me sinto muito honrado'

17/07/2021 | 11:00



Demorou mais que o previsto, mas finalmente o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) eternizou Wlamir Marques, astro do basquete nacional, em seu Hall da Fama. O ex-ala de 84 anos, dono de duas medalhas de bronze olímpicas e com mais de duas décadas dedicadas à seleção brasileira de basquete, cravou suas mãos em cerimônia nesta sexta-feira.

Foi um reconhecimento com comemoração em dobro, já que ocorreu justamente no dia em que Wlamir Marques comemorou o aniversário de 84 anos. Escolhido por unanimidade para entrar no Hall na Fama, o ex-atleta comemorou a bela homenagem.

"Me sinto muito honrado com essa homenagem em vida, estou muito feliz por ter sido eleito por unanimidade e pode ter certeza que se meu coração já não é muito bom, ele está balançado cada vez mais com o Brasil sempre presente", afirmou, exibindo com orgulho a placa recebida pelo COB.

"Muitas histórias já estão em livro. Queria falar da emoção de estar aqui sentado recebendo a homenagem de um campeão olímpico, meu conterrâneo. Não vejo que eu tenho futuro, tenho o hoje e hoje é um grande dia. Quero que essa homenagem seja transferida a todos aqueles atletas que estiveram ao meu lado ou contra mim", seguiu. "E aqueles que jogaram contra mim, eu tenho toda a honra de cumprimentá-los, porque eles me fizeram cada vez melhor. Peço que estendam à minha geração, a geração de ouro, que foi medalhista olímpica e campeã do mundo, a representação nesta placa, nesta homenagem que recebo hoje."

Campeão olímpico e diretor-geral do COB, o ex-judoca Rogério Sampaio foi quem teve a honra de prestar a homenagem a Wlamir Marques em nome da entidade. O ex-ala conquistou a medalha de bronze nos Jogos de 1960, em Roma, e de 1964, em Tóquio, no qual ainda foi o porta-bandeira do Brasil.

"É uma felicidade poder fazer essa homenagem ao Wlamir e sua família. É muito importante valorizar todos os títulos que ele conquistou como atleta e pela maneira que sempre levou a vida, de forma correta e íntegra", disse Rogério Sampaio. "São poucos atletas que, além de terem uma carreira vitoriosa, conseguem também com sua história inspirar outras pessoas a seguir no caminho do esporte, utilizando-o como ferramenta para divulgar os valores olímpicos de amizade, excelência, respeito. E ele conseguiu isso. Foi escolhido como um dos 10 maiores atletas da história do basquete brasileiro."