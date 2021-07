Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi são flagrados juntos pela primeira vez

17/07/2021 | 10:10



Na última sexta-feira, dia 16, aconteceu na Villa Eilenroc, em Cannes, na França, o 27º baile de gala da amfAR. No evento, diversos famosos, empresários e personalidades do mundo do entretenimento se uniram para arrecadar fundos para organizações que auxiliam no combate contra a AIDS. E Marina Ruy Barbosa, que chegou a marcar presença no Festival de Cannes nessa semana, foi uma das convidadas da festa - mas ela não estava sozinha.

Em seus Stories do Instagram, a atriz brasileira compartilhou uma selfie ao lado de Nina Dobrev, famosa por interpretar a protagonista da série The Vampire Diaries. Momentos depois, os fãs perceberam que Marina e Nina apareciam juntas em outra imagem, em que também era possível notar a presença do deputado federal Guilherme Mussi, apontado como o novo namorado da ruiva. Esta é a primeira vez que eles são vistos juntos, embora já existam inúmeros relatos sobre o relacionamento dos dois.

Segundo informações do site Congresso em Foco, o baile da amfAR aconteceu no mesmo dia de uma sessão na Câmara dos Deputados. Mussi compareceu à sessão de forma virtual.