Tamires coloca Brasil entre favoritos ao ouro em Tóquio

Dérek Bittencourt



17/07/2021 | 09:05



A lateral-esquerda Tamires, do Corinthians, moradora de Santo André, chegou ontem a Tóquio para sua segunda participação em Jogos Olímpicos. Única atleta presente a todas as 12 convocações da técnica Pia Sundhage desde a chegada da sueca ao comando do Brasil, em 2019, a camisa 6 coloca a Seleção feminina entre as favoritas, junto de Estados Unidos, Japão e Holanda. “Estamos bem preparadas para brigar por este ouro e conseguir essa medalha tão esperada”, declarou.

Aos 33 anos, ela estava presente no grupo que terminou os Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, na quarta colocação. Já nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, ela e as companheiras faturaram a medalha de ouro, esta que esperam novamente trazer no peito das terras japonesas. E, além de ser um título inédito, tem outra razão especial para que ela e as colegas lutem pelo local mais alto do pódio: deverá ser a última Olimpíada das veteranas Formiga e Marta.

Mãe e com bastante representatividade nas redes sociais, Tamires iniciou ontem, junto das companheiras de Seleção Formiga e Bia Zaneratto, uma campanha de valorização do futebol feminino. Com itens alusivos à década de 1980, como walkman, lançaram a hashtag #presanos80, na tentativa de mostrar que a modalidade ainda tem muito a avançar, sobretudo na comparação com o futebol masculino – atualmente, as mulheres recebem o que os homens recebiam há 40 anos. “Precisamos ter cada vez mais visibilidade, mais apoio, mais atletas fazendo sucesso nas redes sociais, na TV e em programas esportivos. E a torcida pode nos ajudar nessa, pois tudo isso também ajuda a gerar mais investimento”, disse a lateral. A estreia de Tamires e companhia na Olimpíada será na quarta-feira, contra a China. Zâmbia e Holanda completam a chave.