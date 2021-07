Bia Moço

O digital nunca esteve tão presente na vida da população como durante a pandemia do novo coronavírus. Neste período de um ano e quatro meses enfrentando o pior inimigo do século, o conteúdo on-line do Diário tornou-se ainda mais presente na vida dos leitores e espectadores, sobretudo com as 327 edições do Boletim Coronavírus, que foi apresentado durante as noites de segunda a sexta-feira, no Facebook do jornal. No entanto, pensando em melhorar ainda mais o alcance das informações, a partir desta segunda-feira o Diário passará a veicular a atualização das notícias regionais e números da Covid-19 nos stories do Instagram (@diariodograndeabc) e Facebook (@jornaldgabc), com o Plantão da Redação, que poderá entrar ao ar a qualquer momento do dia.

A inovação busca tornar o conteúdo ainda mais dinâmico, fácil e objetivo, alcançando o maior número de pessoas. Além da atualização do número de casos e óbitos da pandemia, e o avanço da campanha de imunização nas sete cidades, os vídeos também passarão a informar as notícias regionais em tempo real, e o novo formato continuará em funcionamento após o fim do enfrentamento ao coronavírus.

Dessa forma, todas as pessoas poderão se atualizar no momento em que estiverem mais tranquilas de maneira rápida e ágil. Além disso, os stories permitem a utilização de ferramentas interativas, que levam o espectador direto à notícia, que estará sempre no site www.dgabc.com.br.

“A nova versão do boletim noticioso do Diário, que pode entrar no ar a qualquer momento do dia, sempre que houver algum fato relevante para ser noticiado, vai contribuir para dinamizar ainda mais os nossos canais de distribuição de informações. Como notícia não tem hora para acontecer, também não podemos esperar para divulgá-las”, reforçou o diretor superintendente do Diário, Marcos Sidnei Bassi.

O primeiro Boletim Coronavírus entrou no ar no dia 17 de março de 2020, ainda nos estúdios da Redação do Diário, quando o home-office não fazia parte da rotina da equipe de reportagem. Mesmo depois, quando parte dos jornalistas passou a trabalhar de suas casas, devido ao sucesso de acessos, o novo produto continuou a ser exibido e chegou à sua 327ª edição, alcançando até 5.000 visualizações nas lives. O conteúdo pôde atualizar as notícias do dia a dia, além de proporcionar mais proximidade – mesmo que virtual – entre a equipe de jornalismo e as pessoas do outro lado da tela.

“O Boletim Coronavírus cumpriu papel fundamental para informar nossos leitores em um momento crucial da história, tratando tanto do avanço da pandemia quanto dos esforços da comunidade científica para descobrir vacinas eficazes que pudessem proteger a população”, disse o diretor de redação do Diário, Evaldo Novelini. “Agora, quando já se vislumbra uma luz no fim do túnel, é hora de dar uma nova dinâmica ao boletim, que passará a ter horários menos engessados e atingirá também os nossos seguidores no Instagram e não apenas os do Facebook”, completou Novelini.

Conteúdo digital continuará gratuito

No intuito de combater a disseminação de fake news, sobretudo em meio à pandemia do novo coronavírus, todo o conteúdo digital do Diário continuará com acesso 100% gratuito, por tempo indeterminado.

Até março do ano passado o material publicado no site (www.dgabc.com.br) só podia ser acessado mediante assinatura. No entanto, com o advento da Covid-19, a diretoria do jornal optou por proporcionar acesso a informação on-line de maneira integral, visando prestar melhor serviço à população. A decisão surtiu efeito e, além de dobrar o acesso do site, ainda triplicou o número de curtidas nas páginas do jornal e a interação dos leitores com as notícias publicadas.

Todo o conteúdo veiculado nas páginas do Diário é apurado cautelosamente pela equipe de reportagem, e atualizado 24 horas.

O site do jornal pode ser acessado por computadores de mesa (desktops) ou portáteis (notebook), celulares e tablets. Além disso, o Diário está presente também no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. As redes sociais terão na segunda-feira a estreia do Plantão da Redação, com noticiário em formato de boletins, feitos pelos jornalistas da Redação, e veiculadas através do stories em tempo real.

Coluna aborda turismo pós-pandemia

As informações do mercado de turismo no momento em que o setor retoma as atividades após o período mais dramático da pandemia do novo coronavírus, mescladas com experiências pessoais acumuladas em 36 anos de viagens pelo mundo como guia e empresário, vão dar a tônica à coluna Vivia Jando, que o jornalista paulistano Rodermil Pizzo, 55 anos, estreia nesta terça-feira no site do Diário.

Pizzo, que também é professor universitário, mestre em hospitalidade, com MBA em turismo e gestão e doutorando em comunicação, diz que sempre acalentou o desejo de contar suas histórias em jornal. Convidado para assinar a coluna pelo diretor de Redação, Evaldo Novelini, ele demonstra empolgação. “É uma honra escrever e participar do Diário. Estou honrado e orgulhoso. Minha expectativa é contribuir com nuances e rotinas do turismo. É fantástico. O jornal tem marca e credibilidade”, avalia.

Pizzo promete não fugir de temas polêmicos. Um deles, adianta, vai ser abordado logo no texto de estreia: as armadilhas contra passageiros incautos por agentes de viagens que foram desligados de empresas durante a pandemia. “O golpe tá aí, cai quem quer”, brinca.

A coluna de Rodermil Pizzo será atualizada semanalmente, sempre às terças-feiras, em www.dgabc.com.br.