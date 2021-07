História suspeitíssima

Do Diário do Grande ABC



Uma empresa fluminense faz na Justiça acusação gravíssima contra a moralidade da administração do prefeito Orlando Morando (PSDB) em São Bernardo. A Caring Saúde, com sede no Rio de Janeiro, revelou em ação que corre na 1ª Vara da Fazenda Pública que foi impedida de participar da concorrência pública aberta pelo município para a contratação de planos de saúde para os servidores são-bernardenses, algo em torno de 38 mil vidas. Talvez isso explique por que, estranhamente, apenas uma única companhia, o Grupo NotreDame, compareceu formalmente para disputar um negócio avaliado em R$ 220,8 milhões.



A história é sórdida. De acordo com a Caring, um de seus funcionários ficou sabendo da licitação e entrou em contato com o Paço de São Bernardo manifestando interesse em participar da concorrência, que aconteceria no dia 7, de modo remoto. Sem receber a habilitação, o colaborador da empresa do Rio voltou a solicitar acesso ao sistema de pregão eletrônico. Nova negativa. Sem login e senha, a operadora de planos de saúde foi considerada inapta e, na sequência, desclassificada. Os fatos estão registrados em boletim de ocorrência pela Polícia Civil.



Caso o episódio tenha se dado exatamente da maneira relatada pela Caring – e, dado o histórico de fatos que jogam névoa sobre a administração de Morando, não se duvida –, é de se perguntar por que São Bernardo criou empecilhos à participação do maior número de interessados na licitação, algo que poderia proporcionar, em última instância, condições melhores de serviços e preços para os funcionários públicos do município, tanto os da ativa quanto os aposentados.



Ao ser questionada sobre o assunto, a Prefeitura se negou a explicar o caso, argumentando que não havia sido notificada. A atitude reforça a falta de transparência que caracteriza o governo de São Bernardo desde que Orlando Morando ascendeu ao poder, em 1º de janeiro de 2017. Que o juiz Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho ajude a sociedade e a opinião pública a compreenderem o que, de fato, aconteceu nesta história suspeitíssima.