Obituário - 17 de julho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/07/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Antonio de Gregório, 93. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Amadeu Popolin, 90. Natural de Brodosqui (São Paulo). Residia no bairro Camilópólis, em Santo André. Dia 13. Memorial Planalto.

Yvone de Souza Pires Ferreira, 85. Natural do Macuco (Rio de Janeiro). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Raul Griittner, 83. Natural de Santo André. Residia no Parque Industriário, em Santo André. Mecânico de bicicleta. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Joana Fernandes de Souza, 79. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Moreira de Sousa, 68. Natural de Isaias Coelho (Piauí). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto dos Santos Reis, 67. Natural de Itaquaquecetuba (São Paulo). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima Lopes, 63. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 13. Cemitério Municiopal de Jaú.

Mauro Furlaneto, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Autônomo. Dia 13. Memorial Planalto.

Heloísa de Lourdes de Assis da Silva, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Carlos de Souza, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Segurança. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria das Dores Tomé de Araujo Pereira, 55. Natural de Lavras da Mangabeira (Ceará). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mário Amâncio de Lima, 52. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Assistente administrativo. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando Danas Bezerra. 35. Natural de São Paulo, Capital Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Técnico em eletrônica. Cemitério Municipal de Igarapava (São Paulo).



SÃO BERNARDO

Aloísio Salustiano dos Santos, 84. Natural de Junqueiro (Alagoas). Residia no Jardim Tupã, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Cemitério Municipal de Junqueiro (Alagoas).

José Maria Briense, 78. Natural de São Pedro (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Cemitério Municipal de São Pedro (São Paulo).

Cleuza Aparecida dos Santos Souza, 57. Natural de Iguaraçu (Paraná). Residia no bairro Cooperarativa, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Operadora gráfica. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

SÃO CAETANO

Nice Campos Mesquita, 92, Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano, Dia 13. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Osvaldo Beltrami, 83. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 13, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nelson dos Santos, 44. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 13, em Diadema. Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro (São Paulo).



D I A D E M A

Manoel Neris de Souza, 89. Natural de Sapeaçu (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Eurides Silva dos Santos de Almeida, 81. Natural de Mundo Novo (Bahia). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

Lourenço Paulino Batista, 74. Natural de Cedro (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 13. Cemitério Municipal.

Maria Perpétua Batista, 65. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

José Maria Pedro, 61. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

Silvia Rosangela Bertoluci, 56. Natural de Herculândia (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 13. Cemitério Municipal.

José Antonio da Silva Filho, 32. Natural de Abreu e Lima (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.



M A U Á

Regina do Socorro Pereira de Carvalho, 67. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Gustavo Silva de Melo, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Controlador de acesso. Dia 13, em Santo André. Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista (Capital).



RIBEIRÃO PIRES

Antonio Lázaro Romachelli, 70. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Raimundo José Nunes, 69. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Jardim Aprazível, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Carlos Augusto de Teixeira Lopes, 36. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Mara, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.