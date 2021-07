Do Dgabc.com.br



17/07/2021 | 00:01



O Grande ABC registrou nas 24 horas entre quinta-feira e ontem, mais 14 mortes e 557 casos de novo coronavírus. Ao menos é o que mostram os números oficiais divulgados pelas sete Prefeituras. Desta maneira, a região alcançou 9.295 óbitos e 230.955 pessoas infectadas pela Covid-19 desde março do ano passado.

Do total de novas perdas informadas, dez foram em São Bernardo, duas em Santo André, uma em Diadema e uma em Rio Grande da Serra. Já com relação aos casos confirmados, quem mais informou novos pacientes foi São Bernardo, com 234, seguida por Santo André (160), Diadema (84), Mauá (46), São Caetano (18) e Ribeirão Pires (15). Apenas Rio Grande da Serra não teve acréscimo no índice.

Com relação ao número de recuperados, o Grande ABC alcançou 212.969. O município são-bernardense desponta com 76.516 destes, enquanto 58.543 se livraram da doença ou receberam alta médica em território andreense. Já os suspeitos nas sete cidades somam 126.330. Por fim, 1.828.182 de pessoas constam como vacinados nas sete cidades, sendo 1.397.062 primeiras doses e 431.120 segundas doses.

Já o Estado de São Paulo alcançou 3.919.754 casos de Covid-19 durante toda a pandemia. Destes, 134.320 evoluíram a óbito. Entre o total de infectados, 3.566.058 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 413.245 foram hospitalizados e receberam alta.

Nos dados nacionais, o Brasil acrescentou mais 45.591 casos à lista de infectados, totalizando 19.308.109. Os óbitos, com os 1.456 registrados pelo Ministério da Saúde, chegaram a 540.398. Por outro lado, o número de recuperados alcançou 17.951.699. A Pasta informou ainda que mais de 8,4 milhões de doses da vacina chegaram ao País entre quarta-feira e ontem, sendo 4,4 milhões de AstraZeneca/Fiocruz, 1,03 milhão de AstraZeneca/Covax, 2 milhões de Coronavac e 929 mil de Pfizer. da Redação