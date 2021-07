Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



17/07/2021 | 00:01



Três cidades do Grande ABC realizam hoje vacinação contra a Covid-19 para novas faixas etárias. Além disso, também poderão se vacinar pessoas de outros públicos que já deveriam ter se vacinado, mas perderam a data. A chamada repescagem busca ampliar a cobertura da imunização contra o novo coronavírus, principal estratégia para conter a pandemia.

Com a vacinação chegando a um público mais jovem, os dados mostram queda na aplicação de primeiras doses. De 16 a 30 de junho foram 356.073 pessoas vacinadas, média de 23.738 por dia. Já de 1º a 15 julho, esse número caiu para 215.139, média diária de 14.343.

Enfermeira e coordenadora de enfermagem da Estácio Ourinhos, Carla Polido avalia que é natural que avançando para faixas etárias mais jovens haja uma desaceleração na vacinação.

“Muitas dessas pessoas já se imunizaram quando foi a vez de grupos profissionais específicos, como profissionais de saúde, professores, trabalhadores do transporte coletivo, entre outros”, pontuou. “Também foi grande a procura por vacinas entre as pessoas com comorbidade, como diabéticos e hipertensos”, afirma.

Diadema vacina hoje as pessoas com 31 anos, mas todos com idades acima dessa podem procurar as unidades de saúde, das 8h30 às 16h. Serão oito postos de vacinação, nas UBSs ABC, Canhema, Casa Grande, Conceição, Eldorado, Inamar e Maria Tereza, além do Teatro Clara Nunes, no Centro.

Mauá começa a vacinar hoje pessoas com 30 anos – Santo André e São Bernardo já realizam agendamento para essa faixa etária –, mas o município é um dos primeiros a efetivamente aplicar a vacina em moradores com essa idade. Além das 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), também haverá vacinação no Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, único no sistema drive-thru, das 9h às 16h. Em Ribeirão Pires, podem se vacinar as pessoas com 32 anos ou mais. A vacinação hoje será no Complexo Ayrton Senna, das 8h às 16h. Na semana que vem, a cidade vacina quem tem 31 na segunda-feira, quem tem 30, na terça-feira, e quem tem 29, na quarta-feira.

Santo André, São Bernardo e São Caetano informaram que estão abrindo, periodicamente, agendamento para faixas etárias que já passaram. Santo André informou que 75% da população até 35 anos já tomou a primeira dose. São Caetano tem 100% de adesão entre pessoas com mais de 60 anos e nas outras faixas uma variação de 61% a 86%, entre pessoas de até 37 anos. Rio Grande da Serra vacinou 100% da população com mais de 65 anos e 7% a 84% nas outras faixas etárias. As outras cidades não informaram quantas pessoas ainda não se vacinaram.

Comunicação com jovens é diferenciada

Memes, vídeos e humor. Essa tem sido a aposta de algumas prefeituras do Grande ABC para se comunicar com os jovens abaixo de 35 anos e incentiva-los a se vacinar contra a Covid-19.

Em Santo André, a comunicação das redes da Prefeitura tem sido diferenciada para este público. O diretor de criação da Unidade de Comunicação e Eventos Edson Gomes da Silva explicou que a ideia foi abordar um tema positivo, que é a imunização das pessoas, de uma maneira alegre. “Percebemos então que uma linguagem mais leve, com mais conexão com o público que estamos abordando, seria bem-vinda. E pelo que pudemos perceber foi realmente bem recebida nas redes”, afirmou.

Em Diadema, a Secretaria de Comunicação também tem inovado com vídeos nos quais os atores são a própria equipe, com dois vídeos que mostram como cada signo vai para a vacinação, e que têm feito muito sucesso no Instagram. A titular da pasta, Martha Romano, afirmou que a administração quer conversar com toda a população e, para isso, aposta em formas segmentadas. “A nossa equipe é muito jovem e animada, então eles trazem essas referências de linguagem que eles também usam”, declarou. “Mas mantemos a comunicação mais convencional para o público mais velho, e também caminhão de som falando da vacina. Queremos estar em todos os lugares”, completou.

No Instagram da Prefeitura de Ribeirão Pires já estão famosos os personagens que estão se vacinando: VaciNey, com referência a Neymar, e VacinaDinho, referente ao cantor. Também não faltam memes. Se você não sabe do que se trata, com certeza já se vacinou faz tempo.

“Desde o início a gente tem apostado no humor para nos comunicarmos com a população. Queremos dialogar com todos e o humor é uma linguagem universal”, afirmou o coordenador de comunicação, Samuel Boss.

Presidente da WSI Master Brasil, empresa que oferece soluções digitais para negócios, Caio Cunha afirmou que a falta de comunicação na campanha de vacinação contra a Covid-19 tem sido uma das principais falhas dos governos e que é muito positivo que as administrações usem as redes sociais, utilizem recursos multimídias, para informar e também educar as pessoas sobre a importância da vacina.