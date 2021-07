Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



17/07/2021 | 00:01



O comandante do Comando de Policiamento Metropolitano do Estado. coronel Ronaldo Gonçalves Faro, sofreu tentativa de assalto, na manhã de ontem, no bairro Ipiranga, na Capital, enquanto seguia de São Bernardo para o trabalho.

Segundo a polícia, o coronel, em companhia do soldado da PM (Polícia Militar) Ricardo Reis Borges, estavam a caminho do comando, em viatura descaracterizada, quando foram surpreendidos por dois indivíduos armados, que se aproximaram do veículo anunciando o assalto. Conforme o boletim de ocorrência, na tentativa de evitar o crime o soldado Borges efetuou três disparos na direção dos criminosos, que fugiram do local. O coronel não agiu. Ambos não foram atingidos.



EX-ABC

O coronel Faro deixou o CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitano 6) – que responde pelo Grande ABC – em maio de 2019, depois de ter passado um ano à frente do cargo, quando a SSP (Secretaria da Segurança Pública) o nomeou para assumir o comando da Capital, posto que já ocupa há dois anos.

Em sua gestão, Faro encabeçou diversas ações de importância na região e lutou pelo fim do déficit de cerca de 300 policiais militares no Grande ABC. Faro também iniciou o Prêmio Servir e Proteger do Grande ABC, promovido pelo Policiamento de Área Metropolitano Seis, que teve como objetivo reconhecer o desempenho dos batalhões, levando em conta os indicadores criminais, operacionais e administrativos.