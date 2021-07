Empresa diz que foi impedida de concorrer na licitação do Imasf

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



17/07/2021 | 00:25



A empresa Caring Saúde Assistência Médica Ltda, com sede no Rio de Janeiro, ingressou com ação contra o governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), sob alegação de prejuízo na concorrência para contratação de operadora de plano de saúde de servidores e dependentes do município – são 38 mil vidas.



A licitação é desdobramento do processo de extinção do Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo), autarquia existente desde 1964 para administrar justamente o contrato de convênio médico dos colaboradores do Paço. O Grupo NotreDame Intermédica foi o único a apresentar proposta formal, ao oferecer R$ 220,8 milhões pela carteira antes gerida pelo Imasf.



A terceirizada carioca argumenta que foi impedida de participar da disputa. Ela citou, em ação que tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública, que entrou em contato com o departamento de licitações do Paço manifestando interesse em participar do certame – que aconteceria no dia 7, em forma virtual, por pregão eletrônico.



Estranhou o fato de não ter recebido a habilitação para participar da licitação e, por isso, entrou em contato com Celia Maria Pereira Ferreira, diretora do departamento de licitações, que pediu o envio do protocolo por WhatsApp. Mesmo assim, a Caring argumentou que não recebeu login de usuário e senha para entrar no sistema eletrônico do pregão. A firma foi considerada inapta e desclassificada na sequência.



“Como não bastasse o fato de não terem sido enviados a senha e o usuário para a impetrante, foi dado normalmente início à sessão pública do pregão eletrônico, com oferta de proposta dos demais credenciados, não sendo incluída a oferta da Impetrante”, opinou a Caring, na peça protocolada na Justiça e à qual o Diário teve acesso. “A ausência de habilitação da impetrante, a qual se deu por falhas da administração pública (...), acabou ocasionando graves máculas junto à licitação em referência, porquanto inibiram sua participação na contratação pública, o que não se pode admitir.”



O Grupo NotreDame Intermédica foi, de fato, o único a formalizar a proposta – a sessão foi aberta 15h04 do dia 7 e encerrada às 16h51 daquele dia. A licitação foi suspensa para análise documental que a concorrente classificada apresentou. Até o fechamento desta edição, o certame permanecia paralisado para essa etapa burocrática.



A Caring também registrou BO (Boletim de Ocorrência) no 1º DP (Centro) com as mesmas alegações. Até a conclusão desta reportagem, o juiz Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, titular da 1ª Vara da Fazenda Pública, não havia dado veredicto sobre suspender, via liminar, o trâmite da concorrência.



Por nota, a Prefeitura de São Bernardo informou que não foi notificada do caso.

Presidente do STF libera gestão tucana a extinguir Fundação Criança

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, acatou pedido do governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e autorizou a Prefeitura a promover e extinção da Fundação Criança. O fim da autarquia foi aprovado pela Câmara no fim do ano passado, mas estava suspenso por liminar proferida pela Justiça de São Bernardo.



Ao recorrer ao Supremo, o governo Morando alegou que a suspensão em primeira instância causa insegurança jurídica no procedimento de liquidação da Fundação Criança, bem como configura interferência de poderes, já que o Legislativo havia dado aval para a medida administrativa. Fux ainda acolheu a alegação da Prefeitura sobre a economia de gastos com o fim da autarquia – projetada na ordem de R$ 17 milhões ao ano.



Com a decisão do STF, Morando poderá promover demissões, realocações e novas contratações de projetos.