Nasce o bebê Cris, primeiro filho de Bianca Andrade e Fred

16/07/2021 | 18:54



Chegou ao fim a espera das 'titias e dindas do Cris', apelido carinhoso que Bianca Andrade deu para as fãs que estavam ansiosas para a chegada do primeiro filho da influencer. O nascimento do bebê ocorreu nesta quinta, feira, 15, à noite, após 20 horas de trabalho de parto. Mas, os novos mamãe e papai divulgaram a informação apenas nesta sexta-feira, 16.

Nas redes sociais, a influencer contou que Cris está com 3,7kg e 51cm de altura. O nome do bebê é uma homenagem ao jogador português Cristiano Ronaldo, ídolo de Fred, pai de Cris. Veja a foto do bebê aqui.

Na manhã de sexta-feira, 16, o casal compartilhou imagens com roupas hospitalares, o que fez com que os fãs achassem que a influencer estava dando entrada na maternidade, em São Paulo.

O chá de revelação de Cris chamou a atenção. A empresária e o youtuber alugaram o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para o evento. Bianca contou que a ideia surgiu de uma brincadeira do casal. Além disso, o estádio também possui uma carga emocional para os novos mamãe e papai: Fred tem uma paixão e um histórico no futebol e Bianca é uma carioca da periferia. O Maracanã representou a união desses dois mundos, dessas duas histórias.

Para a revelação, o casal escolheu a cor roxa em vez de fazer uma distinção de cores para os gêneros. O roxo também é significativo: é a cor preferida de Fred e representa a junção das cores preferidas da de Bianca, o rosa e azul. Os nomes cotados eram Cris para menino e Magnólia para menina.

A história do casal é marcada por muitas idas e vindas. Os dois se conheceram em 2016 em um evento do Youtube. Quando a Bianca apresentou sua história no palco, Fred se apaixonou. Na época, a empresária estava comprometida, mas isso não impediu que os dois dessem início a uma grande amizade. Em uma entrevista a Foquinha, Bianca contou que, quando ficou solteira, fez loucuras de amor como uma surpresa no aniversário de Fred e um pedido de namoro, que o youtuber recusou. O casal voltou a se reencontrar depois que Bianca foi eliminada do BBB 20. Eles passaram a quarentena juntos e oficializaram o namoro.

Na reta final da gravidez, o casal fez um ensaio fotográfico e recriou uma foto tirada no Carnaval de 2018. Na época, Fred teria dito para Bianca que um dia eles teriam um filho chamado Cris. O youtuber estava certo!