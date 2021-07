Mauá vacina nesse sábado pessoas com 30 anos

Do Diário do Grande ABC



16/07/2021 | 16:55



Acidade de Mauá abre 24 postos de vacinação neste sábado (17) e começa a aplicar a vacina contra a Covid-19 em quem tem 30 anos de idade. A cidade é uma das primeiras a imunizar essa faixa etária. Além das 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), também haverá vacinação no Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, único no sistema drive-thru. A imunização segue durante a semana nas 23 unidades de saúde, das 9h às 15h30. Exceto a da Magini, que aplica as doses das 9h às 19h30. O munícipe maior de 30 anos que por algum motivo ainda não recebeu a primeira dose também poderá se vacinar.

O pré-cadastro no site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br) é obrigatório, pois agiliza o atendimento. Somente serão imunizados os moradores no município e que apresentem o comprovante de residência em nome de quem receberá o imunizante, em nome do pai ou da mãe, ou em nome do marido ou da mulher (com cópia da certidão de casamento para comprovar). Todos devem apresentar CPF e documento com foto (CNH ou RG).

Segundo a administração municipal, o avanço da campanha de vacinação começa a trazer resultados expressivos ao município. Em quatro meses, a média mensal de mortos caiu 75%, saindo de 219 para 55. E a tendência de queda permanece nessa primeira quinzena de julho. A ocupação dos leitos reduziu em 36%. Desde 19 de janeiro, o município aplicou 245.182 mil vacinas, com cobertura de quase 60% entre as pessoas com 18 anos ou mais.

A prefeitura destacou que os números, embora favoráveis, não representam motivos para se reduzir os cuidados e reforçou o pedido às pessoas para ficarem em casa na medida do possível. E que se precisarem sair, protejam-se usando corretamente a máscara, mantenham a higiene das mãos frequentemente e o distanciamento físico, evitando aglomerações.