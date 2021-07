Por causa de decisão na Argentina, Crespodeve poupar titulares contra Fortaleza

16/07/2021 | 16:52



O decisivo duelo com o Racing, terça-feira, em Buenos Aires, no duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, deverá fazer o técnico Hernán Crespo poupar alguns titulares na partida de sábado, às 17h (de Brasília), contra o Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Miranda, Rigoni, Luciano e William continuam tratamento por causa de lesões e poderão ser usados no jogo da Libertadores, mas permanecem fora do compromisso pelo Brasileiro. Já o atacante Eder, com estiramento na coxa direita só deverá retornar aos treinamentos daqui a três semanas.

O time mais provável para encarar o Fortaleza deverá formar com: Tiago Volpi, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Galeano, Luan, Rodrigo Nestor (Talles Costa), Igor Gomes e Reinaldo; João Rojas e Pablo.

Se no Brasileiro, o São Paulo é o 14º colocado, com 11 pontos, após duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas, na Libertadores a equipe vai precisar de uma vitória para se classificar ou um empate por dois gols ou mais.