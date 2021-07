The Rock sorteia cerca de 50 mil reais para a equipe de produção do filme Adão Negro

16/07/2021 | 16:11



Diferentemente de muitos artistas, Dwayne Johnson que é conhecido como o The Rock, é o tipo de pessoa que pode ter bastante dinheiro, mas não tem medo de gastar e consequentemente não é visto como pão duro.

Tudo porque, o artista resolveu abrir a carteira e surpreender a equipe da produção do novo longa, Adão Negro, ao distribuir cerca de 50 mil reais em dinheiro para os funcionários.

The Rock então resolveu compartilhar esse momento ímpar com os seus seguidores ao postar um vídeo em que aparece no estúdio de gravação anunciando o sorteio.

Pessoal, não consigo agradecê-los o suficiente por essa experiência Essa foi uma experiência única na minha carreira. Tenho tido a sorte de ter sido abençoado com uma grande carreira, mas isso não acontece sem trabalho em equipe e muitos de vocês têm sido a minha família ao longo dos anos. (...) Adão Negro é um marco na minha carreira e não consigo agradecê-los o suficiente, do fundo dos meus ossos, pelo compromisso e os sacrifícios.

Mas gente, que fofo, né!? O artista ainda passou a elogiar todo o trabalho da equipe do filme que tem previsão de ser lançado em julho de 2022, por conta da pandemia do novo coronavírus.