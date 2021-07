Ben Affleck e Jennifer Lopez visitam mansão de 330 milhões de reais; propriedade conta com oito quartos e 12 banheiros

16/07/2021 | 16:11



E parece que o romance entre Jennifer Lopez e Ben Affleck está cada vez mais sério! Segundo informações da Us Magazine, os pombinhos foram flagrados na última quinta-feira, dia 15, passeando pela vizinhança de Holmby Hills, que fica em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. E sabe o que eles estavam fazendo por lá? Visitando propriedades riquíssimas e luxuosas!

Jennifer e Ben teriam até mesmo entrado em uma mansão avaliada em 65 milhões de dólares, cerca de 330 milhões de reais. A residência, de quase três mil metros quadrados, conta com oito quartos, 12 banheiros e regalias como pista de boliche, cinema, academia totalmente abastecida e adega. Chique, hein?

Uma fonte chegou a comentar à Us, inclusive, que o casal pensa bastante no futuro do relacionamento.

- Eles planejam morar juntos muito em breve. Eles amam ficar juntos e os fins de semana que eles passam juntos fizeram toda a diferença. Amigos dizem que eles podem ficar juntos para sempre desta vez. Eles são almas gêmeas e sempre foram.

E aí, você curte o casal?